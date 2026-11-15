В МИД РФ сообщили о проработке визита в Москву представителей "евротройки". Главное требование РФ в контактах с ЕС и НАТО неизменно – это единая безопасность для всех.

Российская сторона занимается проработкой визита в Москву представителей "евротройки" (Германия, Франция, Великобритания), рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Вы видели, что президент (России Владимир Путин), будучи в Китае, отметил наше решение пригласить в Москву представителей так называемой евротройки, - это из ближайшего то, что сейчас рассматривается, находится в проработке"

– Сергей Рябков

Замглавы МИД РФ отметил, что главное требование российской стороны в контактах с Евросоюзом и НАТО - единая безопасность для всех.

"Не может быть никаких отклонений от требования "безопасность неделима". Нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других. И эта позиция в основе того подхода, который мы отрабатываем в контактах с Евросоюзом, НАТО, в том числе в трехстороннем формате"

– Сергей Рябков

Ранее президент РФ на пресс-конференции в Шэньчжэне сообщил о том, что Россия предложила Европе направить в Москву делегацию, чтобы обсудить и понять европейскую позицию по украинскому урегулированию.