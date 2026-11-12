В Центробанке России допускают повышение уровня ключевой ставки, если не будет выявлено признаков замедления инфляции. При этом базовый сценарий предполагает ее снижение.

В отсутствии признаков замедления инфляции ЦБ РФ может пойти на повышение ключевой ставки, рассказал советник главы регулятора Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии Центробанка.

"Жесткость денежно-кредитных условий, которая достигнута в результате проведения этой политики, на наш взгляд, достаточна, чтобы инфляционные тренды шли вниз. Но важна скорость, с которой эти тренды будут идти вниз"

– Кирилл Тремасов

Он пояснил, что если инфляция будет оставаться на повышенном уровне и сигналов к ее замедлению регулятор не увидит, тогда "повышение ключевой ставки может стать таким возможным сценарием".

При этом базовый сценарий предполагает, что ключевая ставка будет в дальнейшем снижаться, поделился советник главы ЦБ РФ.

Текущая денежно-кредитная политика оценивается Центробанком как умеренно жесткая, добавил он.

Регулятор продолжит снижение ставки, когда увидит, что устойчивая инфляция смещается в диапазон 4-5%, пояснил Тремасов.

На решение регулятора может также повлиять фактор выбытия мощностей экономики.

"Эта тема с производственными мощностями, с выбытием была ключевой. Вместе с инфляционной картиной она была ключевой в ходе и сентябрьского, и октябрьского раунда. Это та тема, которая будет влиять на наши решения и в следующем году"

– Кирилл Тремасов

По его словам, Центробанк исходит из того, что в течение года ситуация будет нормализовываться и произойдет восстановление производственных мощностей, но при неблагоприятном сценарии регулятор может быть вынужден ужесточить ДКП.