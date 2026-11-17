На саммите АТЭС в Шэньчжэне президент Владимир Путин заявил о весомом вкладе России в благополучие АТР и сообщил о росте товарооборота с регионом почти на треть.

Президент Владимир Путин заявил о весомом вкладе России в материальное благополучие Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом он сообщил на пленарном заседании саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

​"Подчеркну - созидательное партнерство с экономиками АТР - это стратегический курс России. Мы являемся неотъемлемой частью региона и вносим свой весомый вклад в его материальное благополучие"

- Владимир Путин

В ходе выступления российский лидер рассказал, что за восемь месяцев 2026 года товарооборот России с АТР вырос почти на треть с упором на неэнергетические и инновационные позиции, а с государствами АСЕАН за десять лет - почти на 60%.

Владимир Путин отметил, что Россия активно продвигает инициативу создания Большого евразийского партнерства, призванного сформировать на континенте "бесшовное экономическое пространство".

​По его словам, РФ рассматривает такое партнерство как интеграционное ядро для сопряжения механизмов Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия поставляет в Азиатско-Тихоокеанский регион энергоносители, зерно и минеральные удобрения, способствуя поддержанию энергетической и продовольственной безопасности.

​"Торговые партнеры всегда могут рассчитывать на надежность, высокое качество и стабильность наших поставок. Россия стремится оставаться открытой миру и одновременно усиливает свой экономический потенциал"

- Владимир Путин

Президент также отметил, что Россия занимает лидирующие позиции в сфере мирного атома и заинтересована в тесном сотрудничестве со странами АТЭС в наукоемких отраслях.