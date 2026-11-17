Президент Владимир Путин заявил о весомом вкладе России в материальное благополучие Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом он сообщил на пленарном заседании саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.
"Подчеркну - созидательное партнерство с экономиками АТР - это стратегический курс России. Мы являемся неотъемлемой частью региона и вносим свой весомый вклад в его материальное благополучие"
- Владимир Путин
В ходе выступления российский лидер рассказал, что за восемь месяцев 2026 года товарооборот России с АТР вырос почти на треть с упором на неэнергетические и инновационные позиции, а с государствами АСЕАН за десять лет - почти на 60%.
Владимир Путин отметил, что Россия активно продвигает инициативу создания Большого евразийского партнерства, призванного сформировать на континенте "бесшовное экономическое пространство".
По его словам, РФ рассматривает такое партнерство как интеграционное ядро для сопряжения механизмов Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН.
Кроме того, он подчеркнул, что Россия поставляет в Азиатско-Тихоокеанский регион энергоносители, зерно и минеральные удобрения, способствуя поддержанию энергетической и продовольственной безопасности.
"Торговые партнеры всегда могут рассчитывать на надежность, высокое качество и стабильность наших поставок. Россия стремится оставаться открытой миру и одновременно усиливает свой экономический потенциал"
- Владимир Путин
Президент также отметил, что Россия занимает лидирующие позиции в сфере мирного атома и заинтересована в тесном сотрудничестве со странами АТЭС в наукоемких отраслях.