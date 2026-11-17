Никол Пашинян согласился с Джейхуном Байрамовым, который ранее заявил о необходимости согласования технических сторон проекта TRIPP с Азербайджаном.
Глава правительства Армении Никол Пашинян поддержал заявление главы МИД АР Джейхуна Байрамова о необходимости согласования технических аспектов проекта TRIPP ("Маршрут Трампа") с Азербайджаном. По словам премьера РА, для согласования всех технических вопросов была создана трехсторонняя рабочая группа.
"Мы считаем, что наша железная дорога должна быть соединена с азербайджанской железной дорогой, и эти вопросы, технические параметры, должны активно согласовываться. Именно поэтому была создана трехсторонняя рабочая группа"
– Никол Пашинян
Ранее глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов заявил, что технические параметры проекта "Маршрут Трампа" должны пройти стадию согласования со стороны Баку.