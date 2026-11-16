Уже в апреле будущего 2027 года на курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии заработает новый отель, в котором будут жить альпинисты, готовящиеся к восхождению на вершину: здесь они смогут отдохнуть и подготовить альпинистское снаряжение.

В скором времени для альпинистов, готовящихся к восхождению на Эльбрус в Кабардино-Балкарии, откроется новый отель: он будет расположен на высоте 3880 м рядом с канатной станцией "Гарабаши", сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

"Новый объект под названием Cosmos Эльбрус Гарабаши Лагерь будет работать в период альпинистского сезона, с апреля по сентябрь. Отель уже можно забронировать на 2027 год. К открытию он станет доступен участникам программы лояльности Cosmos"

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Отельный комплекс будет представлять собой целый городок из пяти отдельных гостевых домов по три гостиничных номера в каждом: в них есть все необходимое для комфортного проживания, и даже специальный шкаф для сушки одежды и снаряжения, передает портал "Это Кавказ".

Покорителям вершин больше не придется заботиться и о хлебе насущном: всех 60 постояльцев отеля трижды в день покормят в кафе-гостиной по системе "шведский стол", рассказали в Кавказ.РФ.

Отель станет жизненно важной точкой на пути к восхождению на Эльбрус: здесь можно пройти этап акклиматизации, отдохнуть и подготовить альпинистское снаряжение для покорения самой высокой горной вершины Европы, и он – уже не первый у подножья вершины: высокогорный эко-отель Leaprus, расположенный на высоте 3 912 м, уже перешел под бренд и франшизу сети отелей Cosmos и открылся под названием Cosmos Эльбрус Липрус Лагерь, добавили в Кавказ.РФ.