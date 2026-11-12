В Ингушетии приступили к масштабной реконструкции дороги до аэропорта Магас. Стоимость работ составит 1,5 млрд рублей, завершить их планируется в 2028 году.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о старте реконструкции автодороги к аэропорту Магас.

В рамках работ в республике появится первая высокоскоростная автомобильная дорога IБ технической категории, что подразумевает возможность обслуживания крупных транспортных потоков между городами, промышленными центрами и магистралями. Будет проведена реконструкция подъезда к аэропорту от трассы "Кавказ" протяженностью 3,5 км.

Новая четырехполосная дорога позволит автомобилям двигаться со скоростью до 100-120 км/ч и сможет пропускать свыше 7 тыс автомобилей за сутки.

На работы будет направлено 1,5 млрд рублей, следует из информации на портале госзакупок, контракт заключен с ООО "Скад-М".

"Сейчас ведется реконструкция моста. Работы будут проводиться поэтапно. Завершить весь комплекс работ планируем в 2028 году"

– Махмуд-Али Калиматов

В рамках реконструкции также запланировано строительство надземного пешеходного перехода, тротуаров, установка освещения, дорожных знаков и ограждений.