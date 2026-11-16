Власти Узбекистана задумались о процессе производства оборудования для будущих атомных электростанций страны - наладить процесс планируют с привлечением турецких компаний, разрабатывающих его для турецкой АЭС "Аккую".

Узбекистан, принявший решение о строительстве первой в стране интегрированной атомной электростанции (АЭС) в Джизакской области, которую будет возводить российская госкорпорация "Росатом", рассматривает привлечение к ее строительству компаний, задействованных в сооружении АЭС "Аккую" в Турции. Речь идет о локализации производства оборудования и компонентов в специальной промышленной зоне "Атом-Саноат", сообщили в пресс-службе агентства "Узатом".

Делегация Узбекистана уже посетила турецкие предприятия - на заводе VASTAŞ Valf она изучила производство трубопроводной арматуры и приводов для АЭС, а на ASOS Proses - выпуск технологического и инженерного оборудования, передает Podrobno.uz.

Еще один важный аспект – привлечение строителей турецкой компании "Озалтын Холдинг" к возведению вблизи будущей АЭС города атомщиков, в котором планируют построить энергоэффективное жилье, современные образовательные, медицинские и спортивные учреждения, а также комфортную социальную инфраструктуру. У компании уже есть такой опыт – ее специалисты возводят жилой комплекс для персонала станции "Аккую".

Также члены делегации ознакомились с работой компании İncetcom, которая проектирует и монтирует системы вентиляции, охлаждения и трубопроводы для "Аккую". По итогам визита стороны достигли предварительных договоренностей о дальнейшей работе и увеличению локализации турецких компаний в Узбекистане.

Ранее мы писали о том, что в перспективе власти страны рассматривают вопрос строительства второй и третьей атомных электростанций и намерены обсудить его с новыми партнерами и инвесторами.

Напомним, атомная электростанция строится в Узбекистане возле озера Тузкан в Джизакской области. В планах строительство на этой сейсмически стабильной территории сначала первой АЭС в республике малой мощности, затем - большой мощности.