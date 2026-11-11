В этом году значительно увеличились поставки продукции российского агропромышленного комплекса в Узбекистан. Россия – второй крупнейший поставщик продовольствия в Узбекистан.

По итогам 10 месяцев 2026 года РФ экспортировала в Узбекистан рекордный объем продукции АПК, следует из сообщения центра "Агроэкспорт".

С начала года Россия поставила в Узбекистан более 1,4 млн т продукции АПК, что в 1,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Установлен исторический рекорд.

В денежном выражении поставки выросли на 32%, до более $1,2 млрд, что также стало рекордом.

Пятерка основных товаров, которые РФ экспортирует в Узбекистан: сахар (почти на $274 млн), соевые жмых и шрот ($139 млн), шоколадные кондитерские изделия ($93 млн), подсолнечное масло (более $60 млн), пшеница (около $52 млн), передает "Интерфакс".

Отметим, что Россия – второй крупнейший поставщик продовольствия в Узбекистан. Первое место по поставкам занимает Казахстан.