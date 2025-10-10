Как Узбекистан превращает хлопок в деньги?

К началу ноября 2026 года Узбекистан установил рекорд по сбору хлопка: уже собрано более 5 млн тонн сырья. Как сегодня Узбекистан собирает хлопок, кто инвестирует в хлопковую промышленность страны, за счет чего удается добиться рекордных показателей, кому и в каком виде страна продает свой хлопок и сколько денег он приносит?

Сколько хлопка Узбекистан собирал с 2016 года?

Динамика сбора хлопка-сырца в Узбекистане за последние 10 лет отражает значительные изменения, которые претерпела отрасль в результате масштабных реформ. По данным Нацкомитета страны по статистике, с 2016 года объемы производства были нестабильными: в 2016-2017 году они составили 2,9 и 2,8 млн тонн, а уже в 2018 происходит заметное падение до 2,3 млн тонн. Активный рост начался спустя еще два года: в 2020-м году Узбекистан собрал 3 млн тонн, ежегодно увеличивая производство на 200 тысяч тонн. В 2024 году вновь произошло падение объемов производства - до 2,9 млн тонн или на 20% в связи с нехваткой сезонных работников и финансовыми трудностями фермерских хозяйств: фактически, значительная часть хлопка осталась на полях. В 2025 году сбор хлопка-сырца вновь растет: к концу года объемы составили рекордные 3,99 млн тонн.

Сколько хлопка Узбекистан производит сегодня?

По состоянию на начало ноября 2026 год, Узбекистан успел собрать более 5 млн тонн хлопка. При этом урожайность с одного гектара в среднем по стране составляет около 56 центнеров. В 2024 году центральноазиатская страна была на шестом месте по объемам сбора после Китая, Индии, США, Бразилии и Пакистана. Ближайший конкурент Узбекистана по сбору хлопка-сырца в Центральной Азии, Туркменистан, занимает 13-ю строчку в мировом рейтинге, а Казахстан - 19-ю.

Насколько важен хлопок для экономики Узбекистана?

Сегодня хлопок важен для Узбекистана, в первую очередь, не как сырье, а как основа текстильной промышленности, обеспечивающая сотни тысяч рабочих мест. По данным правительства страны за 2025 год, производство текстиля из хлопка - один из важнейших секторов экономики, на который приходится 3% ВВП или $4,41 млрд. В индустрии задействовано более 500 тысяч человек или около 2% трудоспособного населения Узбекистана, а объем производства составляет более $10 млрд.

Использует ли Узбекистан принудительный труд?

К принудительному сбору хлопка - практике, укоренившейся еще в советское время и продолжавшейся вплоть до 2017 года - сегодня в Узбекистане не прибегают. При этом еще 10 лет назад ежегодно в стране мобилизовали на сезонные работы с сентября по ноябрь почти два миллиона человек. Из-за нарушений трудовых прав многие мировые бренды, корпорации и ритейлеры присоединились к инициативе 2010 года по бойкоту узбекского хлопка. В ответ правительство страны начало реформы сельхозсектора с целью перехода к рыночной экономике. Одним из ключевых изменений стал отказ от госконтроля за производством хлопка и искоренение систематического принудительного труда, в том числе детского. В 2022-м году глобальный бойкот хлопка был официально прекращен.

Узбекистан экспортирует сырье или готовую продукцию?

С 2023 года Узбекистан обладает производственными мощностями для переработки 100% хлопкового сырья в пряжу для производства текстиля с более высокой добавленной стоимостью. В последние 5 лет страна активно переориентирует хлопковую отрасль на внутреннюю переработку с целью экспорта, в первую очередь, готовой пряжи, тканей и текстильной продукции. По данным Нацкомиетата по статистике за 2024 год, продажи хлопка составили 10,6% всего экспорта страны стоимостью $2,9 млрд. На экспорт пряжи из хлопка пришлось 42,6%, а на готовую продукцию - 57,4%.

Кому Узбекистан продает свой хлопок?

По данным официальной базы ООН по международной торговле товарами за 2024 год, 65 стран покупают хлопок из Узбекистана. Основные покупатели хлопковой продукции:

Россия - 30%

Турция - 23%

Китай - 20%

Иран - 6%

Пакистан - 4,5%

Египет - 2%

Белоруссия - 1%.

Среди других импортеров товаров хлопковой индустрии из Узбекистана ОАЭ, Германия, Италия, Чехия, Канада, Великобритания, Катар, Австрия, Республика Корея, Япония, Дания и т.д.

Как Узбекистан реформировал хлопковую промышленность?

С конца 1990х годов по сегодняшний день доход от продажи узбекского хлопка увеличился в два раза: с $1,4 млрд до $3 млрд. Этого удалось добиться за счет реформ в сфере выращивания, финансирования и сбора важнейшей для страны сельскохозяйственной культуры.

было обеспечено льготное финансирование расходов на выращивание и сбор хлопка были изменены посевные схемы и увеличено количество новых сортов были усовершенствованы системы водоснабжения был механизирован процесс посадки/сбора хлопка были внедрены новые технологии, обеспечивающие больший контроль за всем циклом работ была внедрена рыночная система закупок и контрактов.

В результате либерализации хлопковой отрасли за 5 лет в Узбекистане появилось более 390 новых крупных предприятий общей стоимостью $3,5 млрд.

Не последнюю очередь в развитии хлопковой промышленности Узбекистана играют иностранные инвестиции: с 2020-го года десятки миллионов долларов эту отрасль вложили Сингапур, Китай, США и Южная Корея.