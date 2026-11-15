Председатель правительства Дагестана сообщил об увеличении темпов ввода жилья в республике. Он отметил, что в этом году было введено на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Дагестане с января по октябрь текущего года ввели более 1,3 млн кв метров жилья. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях председатель правительства региона Магомед Рамазанов.

Он отметил, что это на 15% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

"Провели рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ России Иреком Энваровичем Файзуллиным. Обсудили развитие жилищного строительства. За девять месяцев 2026 года в республике введено более 1,3 млн кв. метров жилья, что на 15% превышает показатель аналогичного периода прошлого года"

– Магомед Рамазанов

Он акцентировал внимание на том, что развитие территорий не ограничивается возведением новых домов. Состоялось рассмотрение хода реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни", в рамках которого ведется капремонт и строительство дорог, инженерных сетей и коммунальной инфраструктуры.