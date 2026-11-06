Уже 24 декабря в свой первый рейс отправится авиалайнер казахстанского лоукостера FlyArystan, который доставит в Дубай пассажиров из Уральска. Новое направление расширит маршрутную сеть авиакомпании в направлении ОАЭ.

В Казахстане открылась продажа авиабилетов на новый рейс малобюджетной авиакомпании FlyArystan – прямые авиарейсы соединят Уральск в Западном Казахстане с курортным Дубаем (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ), , сообщили в авиакомпании.

"Первый рейс запланирован на 24 декабря 2026 года. Рейсы будут выполняться один раз в неделю, по четвергам. Вылет из Уральска пройдет в 06:20 с прибытием в Дубай в 11:55. Обратный рейс отправляется из Дубая в 13:00 и прибывает в Уральск в 20:25"

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Новый авиарейс будет особенно интересен тем, кто планирует свою поездку заранее и намерен совершить полет по минимальной стоимости. Багаж и место в салоне будут добавлены по желанию, так что платить придется только за перелет, поведал президент компании Йохан Эйдхаген, передает Sputnik Казахстан.

Новый авиарейс станет продолжением политики авиаперевозчика, который развивает свою маршрутную сеть полетами в ОАЭ вслед за прямыми авиарейсами из Актау, добавил глава авиакомпании.