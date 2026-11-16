ВВС США атаковали остров Кешм. Удары названы ответом на действия Ирана.

Истребители ВВС США нанесли ракетный удар по иранскому острову Кешм, сообщили в Пентагоне. Удары были нанесены в целях самообороны, передает Axios со ссылкой на военное ведомство.

"Ранее сегодня истребители США в целях самообороны нанесли удар с применением высокоточных боеприпасов по месту запуска Корпусом стражей исламской революции ракет на острове Кешм. Этот удар был ответом на агрессию КСИР против американских сил и средств"

– Пентагон

Ранее в Иране сообщили о взрывах в районе острова Кешм. По данным местных властей, удар не нанес существенного ущерба гражданским объектам. Отметим, что иранский остров Кешм является частой целью для американских атак из-за своего стратегического положения.