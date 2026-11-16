Аббас Аракчи опроверг информацию СМИ о планах Тегерана применить химическое оружие в Вашингтоне.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг сообщения СМИ, в которых говорилось о планах Тегерана применить химическое оружие в Вашингтоне.
"За последние 72 часа поддерживающие Израиль СМИ "сообщили", что Иран якобы планирует использовать химическое оружие в Вашингтоне, при этом строя под дамбами ракетные базы. Чушь"
– Аббас Аракчи
По словам Аракчи, подобная информация является пропагандой, чья недостоверность не вызывает сомнений.
Ранее Белый дом сообщил об отсутствии надежных данных о планах Ирана устроить покушение на Дональда Трампа и чиновников администрации в Вашингтоне.