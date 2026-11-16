Глава армянского внешнеполитического ведомства пообщался с еврокомиссаром по вопросам расширения. Встреча состоялась во время визита Арарата Мирзояна в Бельгию.

В Брюсселе 17 ноября прошла встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос. Об этом пишут армянские СМИ.

Центральными темами обсуждения стали реализация Стратегической повестки партнерства Армения-ЕС и углубление экономической составляющей сотрудничества.

В ходе встречи была отмечена важность реализации инициатив по продвижению повестки региональной взаимосвязанности как важного фактора развития взаимовыгодного регионального сотрудничества.

Арарат Мирзоян и Марта Кос также коснулись работы по преобразованию политических обязательств в конкретные программы и инвестиций в сферах транспортной инфраструктуры, цифровой и энергетической взаимосвязанности, а также укрепления устойчивости.

Руководитель армянского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Ереван высоко ценит предоставление Брюсселем автономных мер в отношении армянской продукции. Он уточнил, что совместная работа на данном направлении поспособствовала росту экспорта армянской продукции в страны ЕС.

Помимо этого, армянский министр представил подходы к дальнейшей институционализации мира с Азербайджаном.