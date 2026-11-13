Джизакскую АЭС в Узбекистане начнут строить в этом году. Запуск станции намечен на конец 2029 года.

Реализацию проекта Джизакской АЭС в Узбекистане планируют начать в 2026 году, рассказал глава Агентства по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана Азим Ахмедхаджаев.

"Бетон мы планируем завершить в этом году уже, я имею в виду фундамент, и начать строительство уже непосредственно здания блока. Первый ряд там идет. А потом ожидаем, что технический пуск у нас в конце 2029-го - начале 2030-го"

– Азим Ахмедхаджаев

По словам Ахмедхаджаева, Узбекистан в перспективе может стать региональным центром по подготовке кадров для атомного сектора. По словам чиновника, в стране подготовили свыше 200 специалистов отрасли за последние семь лет, передают "Известия".