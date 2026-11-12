В МИД Израиля пообещали ответ на санкции Великобритании. Ранее Лондон ввел рестрикции против израильских компаний на Западном берегу реки Иордан.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что Тель-Авив готов принять ответные меры против Лондона на фоне санкций Великобритании, под которые попали израильские компании, занимающиеся хозяйственной деятельностью на Западном берегу. Саар заявил, что Тель-Авив не изменит свою политику из-за рестрикций Лондона.

"Напротив, мы рассмотрим новые способы укрепления еврейских общин на Западном берегу и примем меры для защиты тех, кто занимается развитием и строительством Земли Израиля, в соответствии с решениями правительства, от попыток нанести им вред"

– Гидеон Саар

Саар также раскритиковал Лондона за непоследовательность политики и отсутствие реакции на действия Палестинской автономии. В МИД Израиля обвинили Лондон в "поощрении терроризма".