Сборная Грузии заняла четвертое место в своей группе в Лиге наций. В заключительном туре грузинская национальная команда уступила Украине.

В Кошице только что закончился матч 6-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Грузии по футболу.

Победу со счетом 1:0 одержала украинская национальная команда.

Единственный мяч забил на 1-й минуте нападающий Даниил Сикан.

Отметим, что на 90-й минуте сборная Грузии осталась в меньшинстве в результате удаления защитника Луки Лочошвили.

Таким образом, Группу 2 Лиги B выиграла с 12 очками Северная Ирландия. Второй стала Венгрия (11 очков), третьей – Украина (7 очков), четвертой – Грузия (2 очка).