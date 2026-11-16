Иран категорически отверг обвинения в подготовке нападений на территории Соединенных Штатов с использованием "грязной бомбы". Об этом заявило постоянное представительство страны при ООН.
В ведомстве назвали публикации американских СМИ продуманной кампанией по дезинформации, призванной создать предлог для дальнейшей агрессии и военных преступлений.
"Никакая пропаганда или дезинформация не могут замаскировать агрессию, узаконить военные преступления или оправдать тех, кто несет ответственность за совершение таких чудовищных преступлений"
- заявление
Кроме того, в заявлении отмечается, что Иран будет отстаивать свое неотъемлемое право на самооборону в строгом соответствии с международным правом.
Напомним, накануне в американских СМИ появились сообщения, что Иран разрабатывает планы покушения на высокопоставленных представителей администрации президента Дональда Трампа в Вашингтоне с использованием "грязной бомбы" или химического оружия.