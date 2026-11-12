В Дагестане выдано порядка 350 жилищных сертификатов жителям, полностью потерявшим свои дома в результате весенних паводков. Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов.
Соответствующее заявление было сделано на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.
"Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. Магомед Рамазанов, говоря об обеспечении жильем семей, полностью потерявших свои дома в результате ЧС, отметил, что пострадавшим жителям выдано более 345 жилищных сертификатов"
- сообщение
Помимо обеспечения жильем пострадавших, на встрече обсуждалась общая ситуация в сфере жилищного строительства Дагестана. По данным правительства региона, за девять месяцев 2026 года в республике введено более 1,3 млн кв м жилья, что на 15% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.