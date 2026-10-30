Между Россией и США в рамках делового саммита АТЭС состоялись встречи, диалог с американским бизнесом продолжается, особый интерес представляет энергетика.

В рамках делового саммита АТЭС между РФ и США осуществляются бизнес-контакты, стороны готовятся к дальнейшему развитию экономического сотрудничества, рассказал спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью ИС "Вести".

"Диалоги с американскими бизнесменами были. Они весьма конструктивные, созидательные. Все уже готовятся к тому, как двигаться в экономическом развитии по завершении украинского конфликта. Поэтому этот диалог продолжается"

– Кирилл Дмитриев

Имена американских предпринимателей, с которыми удалось пообщаться на саммите, Дмитриев не назвал, однако сообщил, что на мероприятии был экономист Джеффри Сакс, "который имеет очень трезвый взгляд на многие вещи".

Глава РФПИ поделился, что с американской стороной на деловом саммите АТЭС обсуждалось сотрудничество в энергетике, в том числе в Арктике.

"И даже в сфере дата-центров есть большая возможность. Потому что у России есть конкурентное преимущество - фактически самая дешевая электроэнергия в мире для дата-центров… Поэтому абсолютно прагматический, практический диалог в тех сферах, где у России важное преимущество над другими странами"

– Кирилл Дмитриев