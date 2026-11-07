В Москве приземлился самолет Syrian Air, который выполнил первый рейс из сирийского Алеппо.
В московском аэропорту "Шереметьево" совершил посадку самолет авиакомпании Syrian Air, который выполнил первый рейс из сирийского Алеппо, сообщают СМИ.
"Рейс RB 441 Дамаск - Алеппо - Москва совершил посадку"
– СМИ
Самолеты национальной сирийской авиакомпании будут летать между столицей РФ и Алеппо раз в неделю – по средам. Рейсы по зимнему расписанию запланированы до конца марта следующего года. Отметим, что авиасообщение между странами было восстановлено в августе.