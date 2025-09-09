Что посмотреть в Сирии: археологические памятники, античные города, достопримечательности

Историческое и культурное наследие Сирии - одно из богатейших в мире. Древние памятники и античные города страны привлекают археологов и энтузиастов и со всего мира. Спустя два года после завершения гражданской войны Сирия намерена вернуть себе статус одного из важнейших археологических центров планеты, а заодно и привлечь туристов.

Власти обещают, что к 2035 году республика станет одним из лучших направлений для путешествий на Средиземном море. Чем с точки зрения истории и археологии славится Сирия, рассказываем в нашем материале.

Пальмира

Пожалуй, самый известный древний город Сирии - это Пальмира. Историю Пальмиры рассказывают руины ее храмов, погребальные камни и огромные колонны, которые возвышаются над сирийской пустыней примерно в 215 километрах к северо-востоку от Дамаска. Пальмира - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - упоминается в документах, которым более трех с половиной тысяч лет. Наивысшего расцвета город-оазис достиг в третьем веке нашей эры в качестве важнейшего торгового узла для Рима и Вавилона. Самый известный житель Пальмиры - царица Зенобия, которой удалось подчинить своей власти всю Сирию, Египет и Палестину. Самый известное сооружение города, Храм Баала, посвященный верховному богу плодородия Баалу, был сильно разрушен взрывом, произведенным террористами в 2015 году.

Апамея

Античный город Апамея находится в 125 километрах от Алеппо в северной части Сирийской пустыни. Город, позднее получивший название Апамея, был завоеван Александром Македонским в начале IV века до н.э., а назван по-новому был его военачальником Селевком в честь его жены Апамы. В 115 году город был разрушен до основания, а затем полностью восстановлен уже не греками, а римлянами. Главная достопримечательность этого сирийского города - Великая апамейская колоннада, которая тянется с севера на юг почти на два километра. Еще один заслуживающий внимания объект - римский театр, один из самых больших в античном мире, где могли разместиться 20 тысяч зрителей. По одной из версий, театр использовался в том числе и для водных представлений, воспроизводивших морские сражения.

Крак-де-Шевалье

Сирийская крепость Крак-де-Шевалье - один из лучших образцов военной архитектуры XII-XIII веков и самый примечательный замок, построенный крестоносцами на Ближнем Востоке как с точки зрения качества его архитектуры, так и с точки зрения сохранности. Крак-де-Шевалье, находящийся в 40 километрах к западу от Хомса, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Изначально курдская крепость попала в распоряжение рыцарей-госпитальеров в середине XII века, после чего была значительно расширена и укреплена. В конце XII века замок безуспешно пыталась осадить армия Саладина, а в конце XIII века во время Девятого крестового похода он восхитил английского короля Эдуарда I, который по его подобию позднее строил крепости в Англии. Крак-де-Шевалье пострадала во время гражданской войны в Сирии, и сегодня на ней проводятся восстановительные работы.

Угарит

Древний город-государство Угарит - родина одного из древнейших языков, угаритского. Расцвет государства Угарит, руины которого находятся в 12 километрах к северу от Латакии, пришелся на XIV-XII века до н.э. Обнаружены останки города были случайно местным фермером в 1928 году. Просуществовавший около 5 тысяч лет древний город пришел в упадок примерно в 1200 году до н.э. Забвение Угарита археологи связывают с рейдами ”морских народов” - пиратов, которые грабили процветающие государства бронзового века. От Угарита до наших дней сохранился огромный холм, площадь которого более 25 гектаров. На сегодняшний день археологами раскопана только шестая часть Угарита, на территории которого были найдены тысячи глиняных табличек, в том числе и на угаритском языке, близком к древней форме иврита.