В Казахстане активно идет строительство нового горнолыжного курорта Almaty SuperSki, который откроется в декабре 2028 года: он будет соответствовать лучшим мировым стандартам и даст серьезный импульс развитию туризма.

Власти Казахстана проинспектировали строительство курортного кластера Almaty SuperSki и обсудили ход реализации проекта на совете директоров компании Kazakh Tourism Development Ltd под председательством премьера Олжаса Бектенова.

"Активная фаза проекта предполагает сложные инженерно-строительные работы... К поставщикам оборудования предъявлено требование по казахстанскому содержанию: французская компания POMA до 30% статичных стальных конструкций будет производить в нашей стране"

- исполнительный директор компании Ержан Еркинбаев

POMA построит для Almaty SuperSki 11 канатных дорог, компания провела оценку потенциальных локальных производителей и начала заливать фундамент для будущих канаток. Сами дороги будут строиться в строгом соответствии с европейскими стандартами качества и безопасности, подчеркнул Еркинбаев.

В реализации архитектурной концепции, разработанной бюро Foster + Partners, также будут участвовать несколько компаний – мировых лидеров индустрии, в том числе швейцарская Blumer – Lehmann, которая будет проектировать и монтировать верхние станции, и датская Bjarke Ingels Group, которая займется разработкой концепта горной деревни.

Проект реализуется по лучшим мировым стандартам и даст серьезный импульс развитию туризма. Сейчас перед властями стоит задача ускорить темпы строительных работ и обеспечить запуск курорта в декабре 2028 года, подвел итог совещания Олжас Бектенов.