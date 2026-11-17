В 2027 году Армения нарастит оборонные расходы, по словам главы Минфина страны, планируется улучшение инфраструктуры и оборонных способностей.

Армения в будущем году намерена нарастить расходы на оборону на $147 млн, рассказал министр финансов РА Ваге Ованнисян на обсуждении проекта госбюджета страны на 2027 год.

"В 2027 году министерству обороны будет выделено 616 млрд драмов ($1,71 млрд), что на 53 млрд драмов ($147,22 млн) больше по сравнению с 2026 годом"

– Ваге Ованнисян

Министр пояснил, что в планах улучшение инфраструктуры и оборонных способностей республики, а также обеспечение ВС.

Отметим, что в текущем году оборонные расходы Армении, напротив, были сокращены – почти на 16%, до $1,46 млрд.