Джейхун Байрамов сообщил, что технические параметры проекта TRIPP в Армении должны согласовываться с Баку, поскольку маршрут логистически связан с Азербайджаном.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что технические параметры проекта "Маршрут Трампа"(TRIPP) по созданию 42-км транспортного коридора в Армении должны быть обязательно согласованы с Баку.

Об этом министр заявил на совместном брифинге с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

Он пояснил, что точки входа и выхода будущего транспортного коридора находятся на границе с Азербайджаном, поэтому по мере приближения к реализации проекта возникла необходимость согласования его технических параметров с Баку.

"Без связи с Азербайджаном этот транспортный коридор просто не имеет смысла"

- Джейхун Байрамов

Глава ведомства уточнил, что по инициативе США была создана совместная трехсторонняя техническая рабочая группа, которая 6 ноября приступила к согласованию параметров железнодорожных и автомобильных дорог, а также линий электропередачи будущего коридора.

Кроме того, Байрамов отметил, что Азербайджан со своей стороны практически завершил строительство транспортной инфраструктуры, а полностью закончить эти работы планируется в начале следующего года.