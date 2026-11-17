Столица Азербайджана примет 15-е заседание министров экономики и торговли ОТГ в начале декабря. Ожидается принятие совместного заявления.
В столице Азербайджана пройдет 15-е министерское заседание стран Организации тюркских государств (ОТГ). На мероприятии, которое состоится 7 декабря, соберутся главы экономических и торговых ведомств.
Сообщается, что стороны примут совместное заявление по итогам встречи в Баку.
Напомним, что предыдущая встреча ОТГ по экономике и торговле прошла в казахстанском Туркестане.
Отметим, что в конце октября в Анкаре состоялся саммит лидеров ОТГ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность приглашения РФ в организацию.