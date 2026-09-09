Эксперты из России, США, Китая и Египта изучили работу Армянской АЭС, чтобы убедиться в ее безопасности, а также провести обмен международным опытом в совершенствовании ее надежной эксплуатации.

Армянская атомная электростанция (АЭС) в Мецаморе больше чем на две недели стала объектом пристального изучения специалистами из России, США, Китая и Египта: ее проверка была организована Московским центром Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Экспертную группу возглавлял консультант центра Дмитрий Алмикиев, сообщает пресс-служба ААЭС.

"В ходе инспекции эксперты пообщались с руководителями отделов, чтобы провести объективную оценку ее работы с точки зрения обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также определить сильные стороны работы АЭС, в том числе те области, которые можно усовершенствовать в дальнейшем"

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Основное внимание в ходе инспекции, стартовавшей 2 ноября и завершившейся сегодня, уделялось укреплению культуры безопасности Армянской АЭС, обмену международным опытом и совершенствованию ее безопасной и надежной эксплуатации, говорится в сообщении, передает Sputnik Армения.

Партнерская проверка имеет важное значение для укрепления культуры безопасности на Армянской АЭС, обмена международным опытом и непрерывного совершенствования безопасной и надежной эксплуатации станции.

Выводы о текущем состоянии АЭС, которая обеспечивает около трети выработки электроэнергии в Армении, пока не опубликованы, это будет сделано позже, после вынесения окончательного вердикта обследовавшими ее специалистами.

Напомним, ранее мы писали о том, что после проведения комплекса работ по усовершенствованию ключевых систем Армянской АЭС, запланированных на 2027 год, станция будет нормально и безопасно функционировать до 2031 года, сообщили в Росатоме.

Стороны запланировали на будущий год комплекс работ по усовершенствованию ключевых систем электростанции, которые позволят продлить ее дальнейшую эффективную работу станции вплоть до 2036 года, отметил генеральный директор АО "Росатом сервис" Евгений Сальков.