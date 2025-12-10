Глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с региональным президентом компании BP Джо Кристофоли. Стороны обсудили аспекты долгосрочного стратегического партнерства, реализацию нефтегазовых проектов, а также "зеленую" энергетику.
"Была подчеркнута важность политики, проводимой Азербайджаном в направлении превращения страны в региональный энергетический хаб. Состоялся обмен мнениями о развитии электроэнергетических связей между Европой и Азией, а также о перспективах охвата этим сотрудничеством более широкой географии в будущем"
– Минэнерго АР
Кроме того, стороны затронули вопросы разработки месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли". В частности, затронуты вопросы добычи глубокозалегающих запасов газа. В фокусе внимания также оказались перспективы разработки месторождения "Карабах".
Стороны также обсудили вопросы обеспечения электроэнергией производственных объектов компании.