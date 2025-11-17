Вестник Кавказа

За два года по БТД поставили 53 млн тонн нефти – Парвиз Шахбазов

За два года по БТД поставили 53 млн тонн нефти – Парвиз Шахбазов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минэнерго Азербайджана рассказали о поставках нефти и газа в Турцию и Европу. В частности, по БТД поставили 53 млн тонн нефти за два года.

Глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов поделился данными относительно экспорта нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Согласно информации Шахбазова, через топливную магистраль поставили за два последних года порядка 53 млн тонн нефти из Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. 

Согласно данным Шахбазова, Турция получила 18,7 млрд кубометров газа, европейские импортерам направили 24,6 млрд кубометров "голубого топлива". Глава ведомства отдельно отметил значительный рост экспорта газа в Венгрию. 

"В этом году поставки газа в Венгрию увеличились более чем в 7 раз по сравнению с прошлым годом. Между нашими странами существует интенсивное сотрудничество в сфере поставок нефтепродуктов и нефтехимической продукции"

– Парвиз Шахбазов 

Шахбазов коснулся вопроса развития сотрудничества со странами ОТГ. По словам министра, торговый оборот со странами организации превысил $7,3 млрд.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
440 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.