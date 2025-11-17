За два года по БТД поставили 53 млн тонн нефти – Парвиз Шахбазов

В Минэнерго Азербайджана рассказали о поставках нефти и газа в Турцию и Европу. В частности, по БТД поставили 53 млн тонн нефти за два года.

Глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов поделился данными относительно экспорта нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Согласно информации Шахбазова, через топливную магистраль поставили за два последних года порядка 53 млн тонн нефти из Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.

Согласно данным Шахбазова, Турция получила 18,7 млрд кубометров газа, европейские импортерам направили 24,6 млрд кубометров "голубого топлива". Глава ведомства отдельно отметил значительный рост экспорта газа в Венгрию.

"В этом году поставки газа в Венгрию увеличились более чем в 7 раз по сравнению с прошлым годом. Между нашими странами существует интенсивное сотрудничество в сфере поставок нефтепродуктов и нефтехимической продукции"

– Парвиз Шахбазов

Шахбазов коснулся вопроса развития сотрудничества со странами ОТГ. По словам министра, торговый оборот со странами организации превысил $7,3 млрд.