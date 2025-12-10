Вестник Кавказа

Более 210 млрд рублей направят на развитие курортов Северного Кавказа к 2030 году

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Резиденты туристических ОЭЗ направят на развитие курортов СКФО свыше 210 млрд рублей к 2030 году, значительно превысив госинвестиции, сообщает институт развития "Кавказ.РФ".

По данным "Кавказ.РФ", частные инвестиции в курорты Северного Кавказа к 2030 году составят более 210 млрд рублей, что в несколько раз превысит сумму государственного финансирования.

Объем инвестиций на конец 2025 года от резидентов особых экономических зон в курорты Северного Кавказа достиг 27,9 млрд рублей, об этом рассказал единый институт развития региона "Кавказ.РФ".

Как отмечается в сообщении по итогам круглого стола в комитете Совета Федерации, объем привлеченных частных инвестиций распределился следующим образом:

  • "Архыз" – 13 млрд рублей;
  • "Ведучи" – 6,5 млрд рублей;
  • "Мамисон" – 5,3 млрд рублей;
  • "Эльбрус" – 2,6 млрд рублей.
