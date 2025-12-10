Более 210 млрд рублей направят на развитие курортов Северного Кавказа к 2030 году

Резиденты туристических ОЭЗ направят на развитие курортов СКФО свыше 210 млрд рублей к 2030 году, значительно превысив госинвестиции, сообщает институт развития "Кавказ.РФ".

По данным "Кавказ.РФ", частные инвестиции в курорты Северного Кавказа к 2030 году составят более 210 млрд рублей, что в несколько раз превысит сумму государственного финансирования.

Объем инвестиций на конец 2025 года от резидентов особых экономических зон в курорты Северного Кавказа достиг 27,9 млрд рублей, об этом рассказал единый институт развития региона "Кавказ.РФ".

Как отмечается в сообщении по итогам круглого стола в комитете Совета Федерации, объем привлеченных частных инвестиций распределился следующим образом: