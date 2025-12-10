Обыски проходят в офисе бывших сепаратистов из Ханкенди в Ереване

Сегодня Следственный комитет Армении проводит обыски в офисе, где работают бывшие сепаратисты из Ханкенди, в рамках уголовного дела.
Изначально эту информацию озвучил секретарь националистической фракции "Честь имею" парламента Армении Тигран Абрамян.
Позже сообщение об обыске подтвердили в Следственном комитете. В ведомстве уточнили, что в указанном офисе реализуются "необходимые следственные действия" в рамках расследования уголовного дела, передает Armenia Today.