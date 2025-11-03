Разрешение для разбивки виноградника нужно будет получать в Грузии

Важное нововведение скоро ожидает виноделов Грузии: власти ужесточают правила создания виноградников, чтобы не страдало качество производимого вина.

Парламент Грузии в самом скором времени – до конца осенней сессии – примет поправки в закон "О лозе и вине", после чего виноделам для закладки виноградника в производственных целях понадобится разрешение властей.

Такое разрешение можно будет получить от Национального агентства вина, ни один новый виноградник не должен быть заложен без него.

Еще одно новшество заключается в том, что все винодельческие компании должны будут вести учет технологических процессов, а также ставить в известность о них агентство.

Далее, теперь при производстве вина нельзя будет использовать виноград, выросший в другой микродозе или виноград другого цвета. Таким образом планируется обеспечивать высокое качество продукции с охраняемым наименованием.