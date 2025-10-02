Грузия поставила новый рекорд по сбору винограда

Виноградари Грузии поставили новый рекорд по переработке собранного винограда – урожай оказался самым большим за последние 30 лет, более 500 винных заводов страны получили более 330 тысяч тонн солнечной ягоды.

"Урожай сдали до 22 тыс фермеров. Доходы фермеров составили 475 млн лари (более $175 млн). В процессе приема и переработки винограда участвовали более 500 винных заводов"

- Минсельхоз Грузии

Показатели не окончательные, так как сбор солнечной ягоды еще не начинался в высокогорном регионе Лечхуми, он стартует в ближайшие дни, уточнили в Минсельхозе.

Больше всего винограда выдал исконно винодельческий регион Кахети – только здесь было собрано 327 тыс т, что тоже стало рекордом.

Доходы аграриев от проданного винограда в Кахети составили 432 млн лари (почти $160 млн). Еще один рекорд поставили виноградари Рачи – они сдали государству около 3 тыс тонн винограда, 1,4 тыс виноградарей получили за него 23,5 млн лари (более $8,6 млн), добавили в Минсельхозе страны.