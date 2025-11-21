Вестник Кавказа

Азербайджан и США обсудили важное значение Зангезурского коридора для региона

Азербайджан и США обсудили важное значение Зангезурского коридора для региона
© Фото: Парвиз Шахбазов / X
Азербайджан и США обменялись мнениями по поводу стратегической важности Зангезурского коридора. О встрече, проведенной в Белом доме, сообщил Парвиз Шахбазов.

В Вашингтоне состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с исполнительным директором Национального совета США по энергетическому доминированию Джарродом Агеном. Стороны обсудили Зангезурский коридор (маршрут Трампа, TRIPP).

О состоявшемся диалоге поведал глава Минэнерго Азербайджана на своей странице в соцсети X.

"Обменялись мнениями о стратегической важности Маршрута Трампа для международного мира и процветания (TRIPP) с точки зрения обеспечения межрегиональной энергетической взаимосвязи, создания энергетических межрегиональных соединений, центров обработки данных и энергоснабжения между Азербайджаном, Турцией, Центральной Азией и Европой"

– Парвиз Шахбазов

Запуск Зангезурского коридора, который позволит разблокировать транспортные коммуникации в регионе, стал одним из пунктов соглашения, подписанного 8 августа в Вашингтоне президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

