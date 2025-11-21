Азербайджан и США обсудили важное значение Зангезурского коридора для региона

В Вашингтоне состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с исполнительным директором Национального совета США по энергетическому доминированию Джарродом Агеном. Стороны обсудили Зангезурский коридор (маршрут Трампа, TRIPP).
О состоявшемся диалоге поведал глава Минэнерго Азербайджана на своей странице в соцсети X.
"Обменялись мнениями о стратегической важности Маршрута Трампа для международного мира и процветания (TRIPP) с точки зрения обеспечения межрегиональной энергетической взаимосвязи, создания энергетических межрегиональных соединений, центров обработки данных и энергоснабжения между Азербайджаном, Турцией, Центральной Азией и Европой"
– Парвиз Шахбазов
Запуск Зангезурского коридора, который позволит разблокировать транспортные коммуникации в регионе, стал одним из пунктов соглашения, подписанного 8 августа в Вашингтоне президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.