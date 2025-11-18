Грузия и США обсудили вопросы инвестиций и "Маршрут Трампа"

Представители правительства и МИД Грузии встретились с советником Госдепа США Джонатаном Асконасом для обсуждения маршрута TRIPP и его роли на Южном Кавказе.

В Тбилиси состоялась встреча властей Грузии с советником Госдепа Соединенных Штатов Джонатаном Асконасом. Представители внешнеполитического ведомства и правительства обсудили с представителем Вашингтона строительство "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания".

Глава аппарата правительства Грузии Леван Жоржолиани подчеркнул, что, несмотря на то, что этот коридор не проходит через Грузию, для Тбилиси он так же важен.

Он отметил, что когда коридор будет построен, США смогут обеспечить безопасную транспортировку грузов, что скажется на всем регионе Южного Кавказа.

Леван Жоржолиани также заявил о том, что Грузия является коридором для многих стран, где нет выхода к морю, а также для Армении и Азербайджана, что особо подчеркивает ее роль в регионе.