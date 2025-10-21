Грузия сотрудничает с Азербайджаном и другими странами Среднего коридора – министр

Тбилиси, по словам министра экономики Грузии, поддерживает тесное сотрудничество со странами-участницами проекта Среднего коридора, в том числе с Азербайджаном.

Развитие Среднего коридора и пути увеличения его конкурентоспособности активно обсуждаются Грузией совместно с Азербайджаном, Казахстаном, Китаем и другими странами-участницами проекта, рассказала глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.

Министр отметила, что упрочение роли Грузии в Среднем коридоре очень важно для Тбилиси.

Квривишвили добавила, что в число приоритетов правительства Грузии входит активизация ее функций как транзитно-логистического узла между Азией и Европой.

Глава экономического ведомства уточнила, что грузинское правительство направило большие ресурсы на обновление железных дорог. В результате вырос вдвое объем грузооборота, увеличилась мобильность железнодорожного транспорта, грузы стали доставляться быстрее.