Казахстан и Азербайджан подключили Армению к Среднему коридору

В ходе государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан одной из ключевых тем переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым стал Средний коридор. Во время пресс-конференции по итогам переговоров Алиев объявил о разрешении транзита казахстанских и иных грузов в Армению через азербайджанскую территорию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев за две недели совершил серию зарубежных визитов. В начале октября он побывал на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. 7 октября он принял саммит Организации тюркских государств в Габале. Оттуда через два Алиев дня отправился на саммит СНГ в Душанбе, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. 13 октября он присутствовал на подписании мирной декларации по Газе в Шарм-эш-Шейхе. Накануне Алиев вернулся в Среднюю Азию в связи с государственным визитом в Казахстан.

Прежде чем подводить итоги поездки в Астану, предварительно заметим, что перечисленные события являются лучшим доказательством многовекторного внешнеполитического курса Баку. Азербайджан стремится укрепить связи с ЕС, нормализует отношения с Москвой, не забывает о развитии ОТГ, предлагая организации проводить совместные военные учения, участвует в миротворчестве на Ближнем Востоке и усиливает взаимодействие с Казахстаном, важным участником Среднего коридора, соединяющего Азию с Европой.

Тема Среднего коридора и стала главным предметом обсуждения между Ильхамом Алиевым и его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Советник президента Казахстана Асел Жанасова презентовала им проект "Развитие Среднего коридора". Основным драйвером роста данного маршрута китайского "Нового шелкового пути" выступают увеличивающиеся грузопотоки из Китая в Европу. Время доставки грузов от границы КНР и Казахстана до грузинских портов составляет 15-18 дней. Объемы поставок к 2030 году могут увеличиться в три раза. В рамках встречи Токаев и Алиев ознакомились с конкретными мерами, способными увеличить эффективность и конкурентоспособность Среднего коридора и укрепить его транзитную роль в Евразии.

Дружественные отношения Баку и Астаны - залог существования и эффективности Среднего коридора. Токаев тепло отозвался о своем госте: "Для меня большая честь – принимать Вас с государственным визитом в Республике Казахстан. Это очень важное событие с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами".

Со своей стороны, Алиев подтвердил намерение углублять двусторонние связи. "Что касается наших двусторонних отношений, Вы отметили их стратегический и союзнический характер. Мы нацелены на укрепление взаимодействия по всем направлениям", - заявил президент Азербайджана.

Стоит отметить, что Азербайджан и Казахстан предпринимают усилия не только по развитию Среднего Коридора, но и по расширению его маршрутов. Дополнительная ветка может пройти через Армению. За день до поездки Ильхама Алиева министр экономики Армении Геворг Папоян принял посла Казахстана Болата Иманбаева, обсудив с ним укрепление сотрудничества в торговле и экономике, а также обеспечение логистических маршрутов. Армянский министр отметил, что скоро зерно из Казахстана будет поставляться в Армению через Азербайджан. "В ближайшее время первая партия казахстанского зерна поступит в Армению по маршруту Актау-Баку, а затем по ж/д Азербайджан-Грузия. Мир установлен", - отметил он.

Сегодня, 21 октября, Алиев официально объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению через азербайджанскую территорию. "Сегодня начинается новый этап, я бы даже сказал, что начинается новая эпоха – эпоха мира между Азербайджаном и Арменией", - заявил он.

С другой стороны, Турция тоже работает над армянской веткой Среднего Коридора. Согласно заявлению спецпредставителя Армении по нормализации отношений с Турцией Рубена Рубиняна, Анкара и Ереван скоро проведут межведомственную встречу по вопросу восстановления и возобновления железной дороги Гюмри-Карс.

18 октября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что ожидает скорого открытия границ с Турцией. "Я лично не вижу никакой проблемы для открытия армяно-турецкой границы и установления дипломатических отношений. Это также подтверждают наши турецкие коллеги. Они выражают готовность и на деле демонстрируют ее — готовы открыть границы, возобновить железнодорожное сообщение и двустороннюю торговлю, даже не дожидаясь установления дипломатических отношений", — сказал Мирзоян в интервью западным СМИ.

Хотя Армения уже сделала большой шаг в сторону включения в региональные транспортные коммуникации, маршрут доставки грузов из Казахстана через Азербайджан и Грузию - не самый оптимальный вариант. Ереван мог бы использовать свою собственную границу с Азербайджаном. Но для этого необходимо восстановить дороги и проложить дороги Зангезурского коридора из Зангиланского района АР в Нахчыванскую Автономную Республику. После встречи в августе в Овальном кабинете была достигнута предварительная договоренность между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым по Зангезурскому коридору, получившему название TRIPP. Однако для реализации TRIPP требуются время, терпение и, самое главное, подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном (для чего необходимо устранить из армянской Конституции пункты о территориальных претензиях на Карабах).

Ильхам Алиев настроен оптимистично. На встрече с Токаевым он заявил, что Зангезурский коридор может быть открыт в 2028 году. Он уточнил, что все работы по возведению автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры на территории Азербайджана будут завершены к середине 2026 года. "На территории других стран, надеемся с такой же скоростью это будет все реализовано, и в этом случае открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года", - заметил Алиев.

В 2026 году в Армении состоятся парламентские выборы. Никол Пашинян и его команда не торопятся с изменением конституции до ожидаемый победы на выборах. Соответственно, инфраструктуру на своей территории в Сюникской области Армения будет строить не раньше лета 2026 года. При этом, можно ожидать, что после успеха партии Пашиняна Турция и Азербайджан наряду с США могут поддержать финансово строительство всей необходимой инфраструктуры, чтобы завершить проект TRIPP как раз к моменту подписания полноценного мирного соглашения.