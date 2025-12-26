В ХАМАС призвали к созданию палестинского комитета для управления в Газе

В секторе Газа следует организовать спецкомитет по его гражданскому управлению, такое мнение высказал один из представителей ХАМАС Махмуд Мардави.

Необходимо создать палестинский комитет для управления сектором Газа, такое предложение поступило от одного из представителей ХАМАС Махмуда Мардави.

По его словам, эта организация должна выполнять гражданское управление сектором Газа, при этом, отражая всю волю палестинского народа.

Кроме того, Мардави уведомил о том, что палестинская сторона обратилась в США к президенту Дональду Трампу с требованием оказать определенное влияние на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы все соглашения были соблюдены "полностью и безотлагательно".