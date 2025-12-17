Россия выступает за создание палестинского государства

Создание палестинского государства необходимо для справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта, об этом заявил глава МИД России.

Москва выступает за справедливое урегулирование палестино-израильского конфликта, для чего должна быть устранена историческая несправедливость и создано палестинское государство, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в итоговом интервью за 2025 год.

Прежде всего министр отметил, что РФ "по-прежнему выступает за справедливое урегулирование палестино-израильского конфликта на основе общепризнанной международно-правовой базы".

"Главное здесь - исправить историческую несправедливость и обеспечить создание жизнеспособного палестинского государства, которое будет сосуществовать с Израилем"

– Сергей Лавров

Он отметил, что без этого сложно представить, "что может гарантировать прочный мир для палестинцев и евреев", и всего ближневосточного региона.

В настоящее время говорить о наступлении прочного мира преждевременно, добавил глава МИД России. Условия прекращения огня нарушаются, также имеется неопределенность относительно дальнейших этапов мирного соглашения, заметил глава российского внешнеполитического ведомства в беседе с ТАСС.

"Как добиться разоружения ХАМАС? Кто войдет в состав международных стабилизационных сил и когда они будут развернуты? Будут ли выведены израильские войска, если да, то когда? Это только часть вопросов, на которые пока ни у кого нет ответов"

– Сергей Лавров