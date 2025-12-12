Китай выступает за ведущую роль Палестины в послевоенном управлении Газой – Ван И

Пекин выступает за то, чтобы основная роль в послевоенном управлении сектором Газа была отведена Палестине, а любые соглашения о будущем эксклава принимались с уважением к палестинскому народу, заявил глава МИД Китая.

Палестина должна получить ключевую роль в послевоенном управлении сектором Газа, такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай будет и впредь поддерживать доминирующее положение Палестины в послевоенном управлении Газой и настоятельно призывать международное сообщество эффективно выполнять свои обязанности"

– Ван И

В основе любого соглашения о будущем эксклава должно быть уважение воли палестинского народа и учет законных интересов государств ближневосточного региона, отметил министр, общаясь с журналистами

по итогам визитов в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Иорданию.