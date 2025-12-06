Россияне чаще ездили в Турцию в 2025 году

Лидером среди мест для отдыха россиян в текущем году стала Турция, эту страну посетило свыше 7 млн граждан РФ.

Самым популярным направлением для отдыха российских туристов в 2025 году стала Турция, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

В этом году почти 7 млн россиян посетили Турецкую Республику, отметил Горин. Далее по популярности следуют Египет (спрос в этом году вырос на 36%) и Таиланд (рост спроса плюс 10%). Кроме того, популярностью пользовались Вьетнам и Китай.

По итогам уходящего года около 14 млн граждан РФ побывали за рубежом, также отметил вице-президент РСТ. Этот показатель выше на 14%, чем в 2024 году.

Средний ценник на зарубежный отдых вырос на 7% в 2025 году, в среднем российские туристы едут отдыхать на 8 ночей.

Спрос на бронирование вырос на 13%, несмотря на отсутствие прямых авиарейсов на многие направления. Часто востребованы транзитные перевозки, добавил Горин.

Развитию выездного туризма способствует укрепление рубля, большее количество доступных стран, а также смягчение визовых барьеров.