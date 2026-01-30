Послы стран ЕС в Иране были вызваны в МИД страны

Пресс-секретарь иранского внешнеполитического ведомства сообщил о том, что европейских послов на территории Ирана вызвали в МИД в ответ на признание странами ЕС КСИР террористической организацией.

Послов европейских стран в Иране срочно вызвали в МИД страны, заявил на брифинге пресс-секретарь министерства иностранных дел ИРИ Эсмаил Багаи.

Это было сделано в ответ на внесение странами Европейского союза Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

По словам Багаи, этот шаг является минимальным шагом из того, что может предпринять иранская сторона в этом вопросе, не исключаются и более жесткие меры.

"Мы рассматриваем множество ответных шагов и проработали ряд вариантов. Эти варианты были предложены органам, принимающим решения. Возможно, в ближайшие дни будет принято решение о мерах реагирования на незаконное и ошибочное решение Европейского союза"

– Эсмаил Багаи

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о том, что главы МИД стран ЕС приняли решение признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.