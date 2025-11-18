Вестник Кавказа

Уголовное дело после разрушения мемориала возбуждено в Нальчике

Уголовное дело после разрушения мемориала возбуждено в Нальчике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Следствие возбудило уголовное дело в отношении чиновников в Нальчике – они подозреваются в халатности, из-за которой частично разрушился военный мемориал.

Должностные лица стали фигурантами уголовного дела после обрушения мемориала в Нальчике, подробности сообщает СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

Как установило следствие, мемориал погибшим в Великой Отечественной войне, который находится в сквере неподалеку от улицы Толстого, частично разрушился по причине того, что ответственные чиновники не выполняли свою работу, не обеспечивая его сохранность и не проводя реставрацию.

"С участием криминалистов следственного управления проведен осмотр мемориала, следователями изъята документация и назначено проведение комплекса судебных экспертиз"

– СУ СКР по КБР

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность).

Проверку проводит и республиканская прокуратура: она оценит соблюдение законов об объектах культурного наследия.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
870 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.