В Армении рассказали о риске для экономики из-за ситуации вокруг Ирана

Глава Минэкономики Армении предупредил о риске для страны из-за продолжающегося конфликта США и Израиля против Ирана. По его словам, это приведет к еще большему росту цен в республике Южного Кавказа.

Экономика Армении серьезно пострадает, если война Соединенных Штатов и Израиля с Ираном затянется. Такое заявление сделал глава Минэкономики РА Геворг Папоян.

Он подчеркнул, что из-за продолжающегося конфликта цены на некоторые товары в республике выросли.

"Издержки наблюдаются и сейчас, в частности в виде подорожания некоторых товаров. Армения получает некоторые виды сырья из Ирана, и в этом случае также есть риски роста цен"

– Геворг Папоян

Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что представители Армении и Азербайджана в настоящее время ведут переговоры по конкретному продукту, который может стать предметом экспорта.