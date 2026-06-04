Вестник Кавказа

Связанный с Ираном танкер перехватили США в Индийском океане

Связанный с Ираном танкер перехватили США в Индийском океане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Соединенные Штаты объявили о перехвате в Индийском океане связанного с Ираном танкера. Против судна без флага ввели санкции.

Военно-морские силы Соединенных Штатов перехватили в Индийском океане танкер Davina. Об этом сказано в заявлении, распространенном в социальных сетях Индо-Тихоокеанским командованием (INDOPACOM) Вооруженных сил США.

Отмечается, что перехват судна был произведен в ночь с 4 на 5 июня.

"Ночью американские ВС провели в Индийском океане операцию по перехвату и досмотру судна без флага Davina, против которого ввели санкции"

– INDOPACOM

В командовании отметили, что продолжат проводить международные морские операции, направленные на пресечение незаконной деятельности. Их цель – ликвидация преступных седей и задержание судов, оказывающих материальную поддержку Ирану.

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