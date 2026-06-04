МИД: Швейцария готова принять саммит по Украине

В швейцарском внешнеполитическом ведомстве заявили, что готовы предоставить свою страну в качестве места проведения саммита по украинскому урегулированию на высшем уровне.

Швейцария выступает с инициативой принять переговоры высокого уровня между Россией и Украиной, сообщил официальный представитель МИД страны Николя Бидо.

Он уточнил, что при желании обеих сторон на территории Швейцарии может пройти встреча глав государств – Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Да. Если стороны пожелают, Швейцария готова принять саммит высокого уровня по Украине. Если политические условия будут достигнуты, мы будем готовы"

– Николя Бидо

Как подчеркнул официальный представитель МИД страны в интервью РИА Новости, "саммит такого уровня требует значительной подготовки", однако у Швейцарии опыт проведения подобного рода мероприятий уже имеется.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо, адресованное лидеру России Владимиру Путину.

Зеленский предложил Путину провести встречу, посвященную вопросам урегулирования конфликта. В качестве места ее проведения рассматриваются нейтральные страны – Швейцария, Турция и арабские страны.