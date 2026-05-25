Зеленский предложил Путину встречу в Швейцарии или Турции

Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в нейтральной стране для обсуждения вопроса завершения конфликта. В Кремле заявили, что видели письмо Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо, адресованное лидеру России Владимиру Путину. Зеленский предложил Путину провести встречу, посвященную вопросам урегулирования конфликта.

"Я предлагаю Вам встречу ... предлагаю определить четкую дату встречи"

– текст письма

Украинский политик назвал Швейцарию, Турцию и арабские страны в качестве возможной площадки для переговоров. Зеленский также отметил, что не планирует встречаться с Путиным в Москве.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве видели письмо Зеленского. Реакции со стороны Кремля на это послание пока нет.