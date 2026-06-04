Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по мини-футболу с победой на чемпионате Европы

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обратилась с поздравлением к сборной Азербайджана по мини-футболу, одержавшей победу на чемпионате Европы.

Сегодня первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по мини-футболу, которая накануне стала чемпионом Европы. Соответствующее сообщение размещено на официальной странице Мехрибан Алиевой в соцсети.

"Поздравляю сборную Азербайджана по мини-футболу, ставшую победителем чемпионата Европы, желаю всем членам нашей национальной сборной крепкого здоровья, сил, энергии, новых побед и достижений!"

– Мехрибан Алиева

Напомним, что азербайджанская сборная выиграла чемпионат Европы накануне, одолев в финале команду Украины со счетом 2:0. Голами в игре отметились Мирмехди Рзаев и Иса Атаев.

В 2025 году Азербайджан стал чемпионом мира по мини-футболу на мировом первенстве, проходившем в Баку.