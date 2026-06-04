В Турции задержали 130 человек за ставки и отмывание доходов

Власти Турции задержали 130 человек в рамках расследования уголовного дела о ставках и отмывании преступных доходов. Оборот преступной сети составил свыше $4 млрд.

Правоохранительная система Турции инициировала расследование в отношении 130 человек, которые были задержаны за ставки и отмывание преступных доходов.

По данным властей Турции, спецоперация по ликвидации ячеек преступной сети была проведена в 27 провинциях страны. Мероприятие были инициированы Генпрокуратурой района Анадолу в Стамбуле, а также управлением безопасности города.

Согласно материалам уголовного дела, преступная сеть провела по своим каналам почти 200 млрд турецких лир – около $4,2 млрд.