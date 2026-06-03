Российские футболисты могут сыграть со сборной Китая

РФС обсуждает с КФА вопрос проведения товарищеского матча между национальными сборными России и Китая. Игра может состояться в следующем году.

Сборные России и Китая по футболу могут провести товарищеский матч. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что РФС уже обсуждает данный вопрос с Китайской футбольной ассоциацией (КФА), передает ТАСС.

"Мы обсуждаем с Китайской футбольной ассоциацией проведение матча основных мужских сборных команд. Скорее всего, это уже в следующем году произойдет"

– Александр Дюков

Он отметил, что Китай – один из партнеров России в футболе.

"Наша женская сборная сыграла со сборной Китая, несколько молодых футболисток дебютировало. Важно, что одержали победу в выездном матче. У Китая сильная сборная, поэтому победа над ней – это подтверждение того, что женский футбол у нас продолжает развиваться. Китай - один из наших партнеров в футболе"

– президент РФС

Ранее женская сборная России одержала в гостях победу над командой Китая 2:1 в товарищеском матче (2:1).

Напомним, мужская сборная по футболу провела свой последний матч 28 мая в Каире. Победу со счетом 1:0 одержала египетская команда. Единственный мяч записал на свой счет на 65-й минуте нападающий Мостафа Зико.